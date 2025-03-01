【新華社天津3月1日】中国天津港のグローバルRORO船ターミナルから2月26日、4千台以上の国産ブランド車を搭載した自動車運搬船が海外市場に向けて出港した。同港における単一船舶による自動車輸出台数の記録を塗り替えた。今回輸出された国産車には電気自動車（EV）、ハイブリッド車（HEV）、化石燃料車などさまざまなタイプが含まれている。天津港は今年1月、メキシコへの直行RORO船航路を新たに開設。欧州、中東、南米などの
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