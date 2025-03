サザンオールスターズ サザンオールスターズが、10年ぶりとなるNEWオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日発売)のリリースが迫る中、CD先着予約・購入特典の内容が解禁された。CDを予約・購入した方に先着で“サザンからの感謝状”ポスターカードがプレゼントされる。今年1月から全国アリーナ&ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』をスタートさせ、キャリア47年目を迎えてもな