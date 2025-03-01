鮮やかな緑で、サラダなどの彩りを豊かにしてくれる「ブロッコリー」。調理前には、水でさっと洗って汚れを落とす方も多いと思いますが、実はその洗い方では不十分なのだそう。船昌グループ(野菜と果物の専門商社）の公式インスタグラムアカウント（@k_funasho）が、そんなブロッコリーの「正しい洗い方・茹で方」を紹介しています。洗う時にある調味料をプラスすれば、殺菌効果も得られるといいます。【動画】ブロッコリーの洗い