◆オープン戦ドジャース―エンゼルス（２８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャンメルバックランチ）エンゼルス・菊池雄星投手（３３）が２８日（日本時間３月１日）、オープン戦初登板。敵地・ドジャース戦で２／３回を３安打２失点で降板したが、２回から再びマウンドに上がり、今度は２イニングをパーフェクトに抑えた。計２回２／３を投げ、３安打２失点３奪三振だった。０―０の初回先頭で迎えた花巻東（岩手）の後輩で