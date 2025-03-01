ヒロインを演じる映画やドラマが多数公開され、さらにadieu（アデュー）名義で音楽活動も盛んに行うなど、幅広い活動で注目されている女優・上白石萌歌さんが、25歳を記念して、2025年5月下旬に写真集『charm charm』（撮影：松岡一哲／講談社／税込4180円）をリリースします。【写真】25歳を記念した上白石萌歌さんの写真集『charm charm』写真集のロケ地はスリランカ。上白石さんが自ら選んだインド洋に浮かぶ美しい島です。紅茶