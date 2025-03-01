お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）が2月28日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。「睡眠時無呼吸症候群なんです」と告白した。いびきが激しく「CPAP（持続陽圧呼吸療法）をつけて寝てる」と言い「つけられるだけでも幸せ。これが無理な人もいる。鼻づまりとかの人」と話した。「僕の中学校の同級生も睡眠時無呼吸症候群で、いびきがうるさいけどCPAPできない」とのこと。同級生は同せ