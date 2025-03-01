読売巨人軍の新ファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」（東京都稲城市）が１日午後、開業する。球場の前には朝から大勢のファンが詰めかけ、新球場のオープンを心待ちにしていた。新球場は「ＴＯＫＹＯＧＩＡＮＴＳＴＯＷＮ」（東京ジャイアンツタウン）の中核施設。２０２７年に完成予定の水族館とコンコース経由でつながり、国内では例を見ない水族館と一体型の球場となる。１日は午後０時半からセレモニーが行