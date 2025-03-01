95歳、男やもめの頑固な父を、67歳の一人娘が介護する…笑って泣ける介護連載『オーマイ・ダッド！父がだんだん壊れていく』が好評につき単行本化。この物語を原作に、主人公たちの若い頃まで遡り、家族の物語をとんがりめがねさんの漫画でお届けします。* * * * * * *1話から読む認知症の父を理解し寄り添いたい前話からの続き。父が認知症だとわかってから、認知症患者に関するさまざまな書籍や情報に触れるようにしている。認