この漫画は、著者・じむ(＠jim.0384)さんによる、ママ友トラブルを描く作品。自信過剰で常に相手より上に立ちたい女性・めめちゃんママが、娘の言葉をきっかけにマウントママを卒業するまでを描いています。めめちゃんママは、無事にマウントママを卒業しました。改めて今までの自分の言動を振り返り、とても恥ずかしい気持ちになりました。そして、自分が迷惑をかけた人に丁寧に謝罪したいという思いが湧き上がってきました。『マ