◇MLBオープン戦 ドジャース-エンゼルス（日本時間1日、グレンデール）今季エンゼルスの開幕投手に指名されている菊池雄星投手が移籍後初めての実戦登板を果たしました。初回、花巻東高校の後輩でドジャースの1番・DH大谷翔平選手との対決。3ボール2ストライクと追い込みますが6球目、アウトコース高めのストレートを打たれるとレフトスタンドへ運ばれ1点を失いました。2番・ベッツ選手、3番・エドマン選手にヒットを打たれ、ノー