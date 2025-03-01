北海道・苫小牧署は2025年2月28日、器物損壊の疑いで苫小牧市に住む無職の男（40）を逮捕しました。男は2月28日午後4時40分ごろ、苫小牧警察署で取り調べ中に窓に設置してあったブラインド1点を手で引っ張って壊した疑いが持た得れています。警察によりますと、男は名誉毀損の任意捜査で、苫小牧署の取調室で取り調べ中でした。男は調べに対し容疑を認めていて、動機について、「取り調べ中に不明点や記憶にないことを問いただされ