ようやく朝の混雑改善！JR日光線の増発列車の運行時刻が明らかにJR東日本は、2025年3月15日（土）に実施するダイヤ改正で日光線を増発します。このほど増発列車の運行時刻を明らかにしました。JR日光線の車両（画像：写真AC）日光線や宇都宮線（宇都宮以北）では、新型車両のE131系電車が投入された後、2022年3月ダイヤ改正で両数が削減されました。その結果、通勤・通学ラッシュ時間帯の混雑が激しくなったとの声も上がってい