ドジャースの佐々木のオープン戦初登板が４日のレッズ戦に決まった。ロバーツ監督は「彼はヨシノブの後に投げる予定だ」と語り、山本の後の２番手で３回程度を投げる見通し。山本は日本での開幕投手、佐々木は第２戦で先発することになっている。