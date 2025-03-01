お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾さんが、2025年2月22日に公式YouTubeチャンネルを3カ月ぶりにアップ。声だけ出演の「妻チャラ」とともに、子育てに励む夫婦の生活を赤裸々に語った。「妻チャラ」の後押しで久々のYouTube更新藤森さんは、昨年5月に一般女性との結婚を発表し、11月に第一子が生まれ、今は育児に追われる日々を過ごしているという。ある日、妻から「そろそろYouTubeを」と喝を入れられ、久々にYouTube