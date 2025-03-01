エンゼルスの開幕投手である菊池雄星投手（３３）の今季初実戦はホロ苦いものとなった。２８日（日本時間１日）、アリゾナ州グレンデールでドジャースとのオープン戦に先発した菊池は初回、「１番・ＤＨ」の花巻東高の後輩・大谷翔平（３０）にいきなり左翼席に?今季１号?を叩き込まれた。フルカウントから６球目の９３・９マイル（約１５１・１キロ）の外角高め直球を完璧にとらえられた。逆方向へ飛んだ打球は左翼席に飛び