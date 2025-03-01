ドジャースの大谷翔平投手（３０）は２８日（日本時間１日）にアリゾナ州グレンデールでのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」でオープン戦初出場し、初回に左越え本塁打を放った。古巣相手にオープン戦初出場。先発は花巻東高（岩手）の先輩で、開幕投手に指名されている菊池雄星投手（３３）だ。大歓声を贈られて打席に入った。初球、外角低めの９５・７マイル（約１５４キロ）のフォーシームを見送り、「ストライク」のコール。カ