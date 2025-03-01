３月に入り、高気圧に覆われた関東甲信地方などで気温が上昇した。東京都内の最高気温は、都心で１９度が見込まれていたが、午後１時４５分に１９・７度を記録した。都心では２月２６日に今年最高の１７・６度を記録していたが、これを上回った。また、練馬で同１時４８分に今年最高の２０・２度となった。気象庁や各地の気象台が発表した天気予報によると、甲府市やさいたま市では最高気温で２０度が見込まれている。前橋、宇