◆ いつでもみんなのプロ野球！実況アナルーム2・3月のテーマは“今年注目のチーム”ニッポン放送・山内宏明アナウンサーは今年注目のチームに、昨季イースタン・リーグに参入したオイシックス新潟アルビレックスBC、ウエスタン・リーグに参入したくふうハヤテベンチャーズ静岡の2球団を挙げた。オイシックスは昨季41勝79敗6分、勝率.342でイースタン・リーグ最下位、くふうハヤテは28勝84敗8分、勝率.250でウエスタン・リーグ