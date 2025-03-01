火事があったのは旭川市神楽2条12丁目の一般住宅です。2025年2月28日午後11時半ごろ、「建物の一階から炎が見える」と近隣住民から消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ5時間半後に消し止められましたが、この火事で住人とみられる80代の男性が意識のある状態で病院に搬送されたということです、警察が火事の原因を調べています。