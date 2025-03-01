［ワシントン２８日ロイター］ - 米陸軍は２８日、メキシコとの国境に兵士１１４０人を追加派遣し、不法移民対策に関連した兵站などの後方支援にあたると明らかにした。これによりメキシコ国境への軍派遣規模は約４２００人になる。「国防総省は、今後も国土安全保障省と協力し南部国境での重要な能力不足に対応していく」と声明で述べた。政府関係者によると、１１４０人の配置先はアリゾナ州のフォート・ワチューカとい