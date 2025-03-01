土曜阪神１Ｒ（ダート１８００メートル）でデビューとなった和田陽希（はるき、１７）＝栗東・杉山晴＝は１０着に終わった。１２番人気のビガーサンライズ（牝３歳、栗東・平田）に騎乗し、直線は前とは離されながらだったが、親子の追い比べとなり、バダジェフスカ（牝３歳、栗東・新谷）に騎乗した父の和田竜二騎手（４７）＝栗東・フリー＝が８着と先着した。初騎乗を終えた和田陽は「思ったよりも周りを見られて乗れたので