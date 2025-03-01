芸能人による特殊詐欺予防プロジェクトチーム「SOS47」の委嘱式が行われ、新メンバーのEXILEのATSUSHIさんらが特殊詐欺への注意を呼びかけました。【映像】EXILEのATSUSHIらが呼びかけ「自分の祖母もですね、特殊詐欺の被害者の一人でもあります」「自分の啓蒙活動で少しでも影響があればいいなということでこれから更に精進してまいりたいと思います」（EXILE・ATSUSHIさん）「ストップ・オレオレ詐欺SOS47」は、杉良太郎さん