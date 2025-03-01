◇NBAレイカーズークリッパーズ（2025年2月28日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が28日（日本時間3月1日）の本拠でのクリッパーズ戦を欠場することが発表された。27日（同28日）の本拠地ウルブズ戦でアクシデントが襲った。第3Q残り10分32秒で速攻からダンクを叩き込んだ。しかし直後に左腰をおさえて、左ヒザの痛みを訴えてロッカールームに下がった。ロッカールームに下がる際には左ヒザを