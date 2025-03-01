フジテレビは3月から『フジテレビドキュメンタリー』の公式YouTubeチャンネルを開設した。地上波放送で人気を博した報道、情報番組の人気企画のほか、人気企画のその後を追った独自コンテンツを配信し、海外メディアとの共同制作を視野に入れた、テレビ局発のドキュメンタリープラットフォームを目指していくという。【番組カット】物語が二転三転！『ザ・ノンフィクション』57歳“クズ芸人”特集同局ではこれまで人気番組の『