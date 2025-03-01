大谷がオープン戦1号本塁打を放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間2月28日（日本時間3月1日）、アリゾナ州グレンデールのエンゼルスとのオープン戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で左翼席へ本塁打を放った。【動画】響く凄まじい打球音大谷翔平が菊池雄星から放った今春第1号アーチ大谷は今季初の対外試合で、エンゼルスの先発・菊池雄星と対戦。岩手・花巻東高では菊池が大谷の3つ年上にあたる。