高齢化が進み、多死社会とも呼ばれる昨今。亡くなった親の資産の承継は重要な課題となっています。特に、生前贈与は相続税対策としても有効な手段ですが、税金の問題は複雑です。実施前に確認しておかなければ損をするケースも少なくありません。本記事ではAさん夫婦の事例とともに、生前贈与の基礎知識から、高額な贈与税を回避するための制度、そして祖父母から孫への相続における注意点について、FP1級の川淵ゆかり氏が解説しま