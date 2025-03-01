韓国の道路で2024年10月、暴走車が警察車両の制止を振り切り、約20kmにわたる激しい逃走劇を繰り広げた。運転手は泥酔状態で、逆走や赤信号無視を繰り返した。逃走の末にスリップ…運転手は泥酔状態韓国・京畿道の道路で2024年10月24日午前5時過ぎに撮影されたのは、警察の制止を振り切り逃走する車。車はマンションの駐車場を猛スピードで駆け抜け、再び道路に出ると、パトカーと一般車両があわや正面衝突という危険な場面もあっ