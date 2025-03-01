ロックバンド「サンボマスター」のベーシスト近藤洋一さん（47）が2月28日、母校の栃木県立石橋高校を訪れ、昨年夏の野球部の甲子園出場をたたえた。部員や応援した生徒らに記念品としてタオルを贈り、吹奏楽部の生徒たちと一緒に応援曲を披露した。石橋高の応援曲を後輩たちと披露するサンボマスターの近藤洋一さん=2025年2月28日、栃木県下野市の石橋高校、津布楽洋一撮影サンボマスターは、テレビドラマ「電車男」のエンデ