◆オープン戦ドジャース―エンゼルス（２８日、米アリゾナ州グレンデール＝キャンメルバックランチ）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２８日（日本時間３月１日）、今春のオープン戦初出場となった本拠地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２回の２打席目は遊飛に倒れた。いきなり圧巻のアーチを描いた。初回先頭の１打席目。いきなりオープン戦初戦で対戦となったのは、花巻東高で３学年年上の菊池だ