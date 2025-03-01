スイーツブランド「いったつみとらどう」初の常設店舗が、2025年2月20日(木)、羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイスの新スイーツ特化エリア「ハネダ スター ＆ ルクス(HANEDA STAR ＆ LUXE)」にオープンする。「いったつみとらどう」が羽田空港にオープン「いったつみとらどう」は、ミシュラン三ツ星に輝く日本料理の名店「神楽坂 石かわ」の店主・石川秀樹や、「虎白」の店主・小泉瑚佑慈ら、国内外で高い評価を得ているシ