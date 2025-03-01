リーグ・アン第24節が2月28日に行われ、モナコとスタッド・ランスが対戦した。モナコに所属するFW南野拓実、スタッド・ランスに所属する右SB関根大輝、FW中村敬斗、FW伊東純也と日本人4選手が揃ってスタメンに。そんな同試合は、モナコのデンマーク人FWミカ・ビエレスが34分の先制点となったゴールを皮切りに、ハットトリックを達成。このまま3−0で勝利を収めている。なお日本人4選手は、伊東が73分まで、南野は74分までプ