[ワシントン ２８日 ロイター] - ベッセント米財務長官は２８日、メキシコが米国の対中関税に足並みをそろえることを提案したことを明らかにした。「非常に興味深い」動きだとし、カナダも同様の措置を取るべきだと述べた。メキシコの高官らは今週、トランプ大統領が同国への関税発動を言明した期日の３月４日を前に、米政権の閣僚らと通商協議を行った。米国は同日からメキシコとカナダからの輸入品に２５％の関税を課し、中