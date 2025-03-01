BANDAI SPIRITS プライズ事業部が展開するアミューズメント専用景品として、7月から順次、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流』の「ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流 柱の男たちアンティーク風ミラー」が登場する。ジョジョの奇妙な冒険 戦闘潮流 柱の男たちアンティーク風ミラー同製品は、オープニング映像にも登場する岩石の状態の"柱の男"ワムウ、エシディシ、カーズたちを、アンティーク風ミラーに仕立てたアイテム。彼らを