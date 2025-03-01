福岡空港で昨年9月、危険物の持ち込みが制限された区域で刃物が見つかったにもかかわらず、空港運営会社が規定に反し乗客への再検査を実施せず、国土交通省への報告も行っていなかったことが1日、関係者への取材で分かった。