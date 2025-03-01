漁が解禁となり、水揚げされたホタルイカ＝1日早朝、富山県滑川市富山湾の春の風物詩ホタルイカ漁が1日、富山県滑川市沖で解禁された。滑川漁業協同組合によると、初日の水揚げ量は約18キロで平年より少なめ。昨年は約106キロだった。今後、海水温が上昇すれば、漁獲は増える見込みだという。漁は4月から5月初旬ごろにかけてピークを迎え、6月まで続く。冷たい風が吹く午前4時ごろ、約40人の漁師が計6隻の船に乗り込み、滑川漁