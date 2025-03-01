先月28日の日経平均株価は、アメリカ景気の先行きへの警戒感などから一時1400円以上値下がりし、節目の3万7000円を割り込むなど今年最大の下げ幅となりました。終値は前の日と比べて1100円安い、3万7155円。去年9月以来、約5カ月ぶりの安値です。マネックス証券広木隆氏「エヌビディア株の急落が一番の要因だった。日本でも半導体関連銘柄が軒並み売られる展開になりました」また、トランプ大統領の関税を巡る発言が大きな