お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が1日、ニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。相方のせいや（32）から痛烈なツッコミを浴びる一幕があった。コンビのYouTube「しもふりチューブ」の企画「【メンタルカンチョー】粗品の芸能人好き嫌い2択チョイスを当てろ」で、粗品は元サッカーなでしこジャパンでタレントの丸山桂里奈（41）、女優広瀬すず（26）に対しゲームのコーナーとはいえ「嫌