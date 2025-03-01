英国のグルメやブリティッシュスタイルの雑貨が集う「英国展2025 〜Life with British Quality〜」が、3月18日（火）〜3月24日（月）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤで開催される。【写真】おいしそう！定番グルメ「フィッシュ＆チップス」も■ティータイムに欠かせない焼菓子が登場今回11回目の開催となる「英国展2025 〜Life with British Quality〜」は、“長く愛される“英国のこだわり”に出