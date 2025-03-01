お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平（53）が2月28日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。私生活の変化を明かした。今回は、タレントで女優の野呂佳代らと代官山でロケ。「この辺来たよ最近。買い物で来るよ」と有田が語ると、野呂は「普段の私生活があんまり見えない」と話を振った。有田は「もう夜遊びとかじゃなくなってる。昼に（子供と）アンパンマンミュージアムとか」「前の