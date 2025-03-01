J２藤枝MYFCは２月28日、トップチーム内における集団食中毒の発生を報告した。クラブによると26日から27日の間に発生し、トップチーム選手とスタッフ計25名に下痢や嘔吐など、食中毒症状がみられた。原因については外的なものか内的なものかも含め、保健所にて調査中だという。対応は以下のとおり。・２月26日（水）深夜から27日（木）にかけ、症状が現れた選手・スタッフは順次、医療機関での診療を受けています。現時点で