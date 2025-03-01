京王電鉄の京王よみうりランド駅（東京都稲城市）で列車が接近したことを知らせるメロディーが１日から読売巨人軍の球団歌「闘魂こめて」に変更。稲城市役所で２月２７日、高橋勝浩市長らに新しいメロディーが披露された。３月１日に巨人軍の新ファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」（稲城市）が開業するのを記念し、京王電鉄や稲城市、巨人軍、よみうりランドが企画した。１番線ではサビが、２番線ではＡメロがそれぞ