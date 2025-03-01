米男子ゴルフのコグニザント・クラシックは2月28日、フロリダ州パームビーチガーデンズのPGAナショナル（パー71）で第2ラウンドが行われ、星野陸也は67と伸ばして通算5アンダー、137の48位となった。久常涼は70にとどまり3アンダーで予選落ちした。ジェーク・ナップ（米国）が通算13アンダーで単独首位をキープ。1打差の2位にマチュー・パボン（フランス）がつけた。（共同）