◆米男子プロゴルフツアーコグニザント・クラシック第２日（２８日、米フロリダ州・ＰＧＡナショナル＝７１６７ヤード、パー７１）第２ラウンドが終了し、７６位から出た星野陸也（興和）が１イーグル、５バーディー、３ボギーの６７と伸ばし、通算５アンダーの４８位で決勝ラウンドに進出した。７１で回った久常涼（ＳＢＳホールディングス）は３アンダーで予選落ちとなった。ジェーク・ナップ（米国）が１３アンダーで首