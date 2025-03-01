県置賜総合支庁は2月２８日、飯豊町高峰の県道４号（主要地方道米沢飯豊線）で落雪が発生し、他の場所からも落雪のおそれがあるとして同日午前11時から終日全面通行止めとしました。 終日全面通行止めとなったのは川西小国線との交差点から白川ダム管理支所までの６キロの区間です。この区間では落雪のおそれが高いとして２月21日から夜間通行止めを実施し、日中も道路斜面などの監視を行いながら通行は開放していたということで