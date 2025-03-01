「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２８日、グレンデール）エンゼルスの菊池雄星投手が先発。岩手・花巻東の後輩、大谷翔平選手にいきなり先頭打者本塁打を浴びるなど、１回を投げきれずに降板した。だが、２回のマウンドには再び菊池雄星が。オープン戦ならではの措置となった。２者連続三振の後、再び大谷と対戦した。初球内角球から２球で追い込み、遊飛に打ち取った。初回、先頭で打席に立った大谷に対し、フル