米大リーグ（MLB）が日本時間1日、公式Xを更新し、オープン戦に臨むドジャースの大谷翔平のスマイルショットを公開した。【写真】ユニフォーム姿で“爽やかスマイル”！オープン戦に初出場する大谷翔平MLBは「大谷翔平、スプリングトレーニングデビューに満面の笑み」とつづり、ユニフォームを身にまとった大谷が爽やかな笑みを浮かべる写真を投稿した。この投稿を見た人からは「かっこよー！」「嬉しいッッッ」「とてもハン