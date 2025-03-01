「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２８日、グレンデール）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が「１番・指名打者」でオープン戦初出場。先発したエンゼルスの菊池雄星投手（３３）と対戦し、いきなり先頭打者本塁打を放った。ともに岩手・花巻東出身で菊池は大谷の３つ年上。初回の打席では初球、外角直球で見逃しのストライク。１−１から変化球で空振りして追い込まれた。３−２となり６球目。高め直球を振り抜き