メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が今シーズン初の実戦でいきなりホームランを放ちました。大谷選手が、アリゾナ州クレンデールで行われたエンゼルスとのオープン戦に1番指名打者として先発出場。2024年のワールドシリーズ以来となる実戦となりました。エンゼルスの先発は、花巻東高校の先輩菊池雄星投手。過去の対戦成績は23打数7安打、打率3割4分7厘ホームラン3本となっています。日本時間1日午前10時過ぎの第一打席、初