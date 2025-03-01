Scott DiSavino[２８日 ロイター] - 米エネルギーサービス会社ベーカー・ヒューズの週間データ（２８日までの週）によると、国内の石油・天然ガス掘削リグ稼働数が２０２２年５月以来初めて５週連続で増加した。リグ稼働数は前週比１基増の５９３基となり、昨年６月以来の高水準となった。前年同期比では３６基（６％）減少した。石油リグは前週比２基減の４８６基、ガスリグは３基増の１０２基だった。２月の石油・ガスリグ稼