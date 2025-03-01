1日の阪神2R・3歳未勝利（ダート1200メートル）は、武豊が騎乗したホウショウマリス（牝3＝河内）が制した。ホウショウマリスは父ドレフォン、母アグネスダリム（母の父ゴールドアリュール）の血統で通算7戦1勝。4日で引退する河内師と武豊は、武田作十郎元調教師を師匠とする兄弟弟子の間柄。兄弟子の管理馬で勝利した武豊はJRAで今年9勝目、通算4562勝とした。ゴールの瞬間、小さくガッツポーズを見せた。武豊は2日のG2